Allegri conta di recuperare un top player per la partita contro la Fiorentina

Il peso degli infortuni si fa sentire anche in casa Juventus, dove in molti sono ai box per problemi fisici. Tra questi anche Angel Di Maria, attaccante argentino neo acquisto dei bianconeri. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la squadra torinese conterebbe di recuperare il giocatore proprio per la partita contro la Fiorentina in programma per il 3 settembre.

I tempi del suo recupero non saranno comunque forzati, visto che dopo la trasferta fiorentina, la Juventus esordirà in Champions contro il PSG.