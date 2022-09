Allegri e le critiche a Vlahovic: “Cerchiamo di aiutarlo, Milik diverso da lui. Chiesa dovrebbe tornare…”

Alla viglia della partita di domani contro la salernitana l’allenatore della Juventus Max Allegri ha partecipato alla consueta conferenza stampa della vigilia. Tra i tempi temi toccati ha avuto modo anche di commentare l’inizio di stagione della Fiorentina Dusan Vlahovic. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Cerchiamo di aiutarlo, sta migliorando su quest’aspetto. L’altro giorno si è detto che Haaland ha toccato gli stessi palloni di Vlahovic. Milik ha toccato 30 palloni a Firenze. Sono caratteristiche diverse. Dusan attacca la profondità, Milik raccorda più il gioco. Vlahovic ha fatto 4 gol se non sbaglio, è un centravanti e deve fare quello. A Parigi tecnicamente ha giocato meglio. Sono contento. Pian piano, le sfumature del gioco le migliorerà giocando, strada facendo, più gioca e più fa esperienza. Migliorano tutti, anche a 35 anni. Loro due in coppia? Hanno dimostrato di poter giocare assieme. Domani non so se lo faranno, Milik era tanto che non giocava e abbiamo molte partite. I cambi diventano importanti perché i cinque che entrano determinano le partite. Quelli che sono in panchina devono sentirsi ancora più titolari perché son quelli che determinano le partite nel bene e nel male”.

Ha poi anche commentato i tempi di recupero dell’altro ex viola Federico Chiesa: “Spero di averlo prima della sosta del Mondiale. Al 100% sarà a gennaio, ormai manca un mese, sta lavorando in campo da solo. Speriamo di averlo al più presto con la squadra con un lavoro che comunque sarà parziale. Al momento si allena da solo”.