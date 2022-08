“Allegri è riuscito a rendere innocuo Vlahovic. Come sciupare un investimento da ottanta milioni…”

La prestazione della Juventus, che affronterà la Fiorentina sabato 3 settembre al Franchi, è stata assolutamente disarmante. Da sottolineare la prova di Dusan Vlahovic, assolutamente avulso dalla manovra bianconera: l’ex attaccante viola ha toccato solo tre palloni nel corso del primo tempo, mentre il primo tocco nella metà campo della Sampdoria è arrivato solo al 50’.

Di questo ne ha parlato anche l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Dal lato opposto il non gioco di Allegri è preoccupante, perché ieri sera la Juve aveva comunque in squadra Vlahovic, il miglior prototipo di centravanti espresso dalla Serie A nelle ultime stagioni. Allegri è riuscito a renderlo innocuo, la Juve non lo ha mai cercato né trovato. I report su Vlahovic sono imbarazzanti: zero conclusioni nello specchio e 9 palloni toccati in 90 minuti, uno ogni dieci al netto dei recuperi. Come sciupare un investimento da 80 milioni…”.