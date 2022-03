Allegri: “La Curva Fiesole ha fatto una coreografia bellissima. Abbiamo bloccato la Fiorentina sulle fasce”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato “Sapevamo che non era una partita facile. E’ stata una gara equilibrata, abbiamo rischiato su due palle perse in contropiede in campo aperto. Akè? E’ un ragazzo che è stato buttato dentro in una serata complessa, è stato molto aggressivo su Biraghi nel primo tempo. Vlahovic? Ha vissuto a Firenze tanto tempo, ci è legato, alla fine ricordiamoci che ha solo 22 anni quindi non era facile per lui. Però è stata una partita corretta, combattuta ma corretta”.

E poi ha aggiunto: “La Fiorentina è molto forte sulle corsie esterno, lo sapevamo e li abbiamo limitati lì. Ripeto, se non avessimo perso quattro o cinque palloni in contropiede avremmo rischiato davvero poco. Atmosfera allo stadio? La coreografia della Curva Fiesole è stata meravigliosa. Mi piace venire a giocare a Firenze, i tifosi viola sono simpatici e molto ironici”.