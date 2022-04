Allegri: “La Fiorentina è in corsa per il quarto posto e ha un buon calendario. De Ligt? Problema intestinale”

A DAZN il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, prossimo avversario della Fiorentina in Coppa Italia, ha commentato la corsa per l’Europa. Queste le sue parole: “Per il quarto posto dietro viaggiano, la Fiorentina è in corsa e ha un buon calendario. Dobbiamo giocare anche lo scontro diretto contro di loro. Adesso pensiamo alla gara in Coppa Italia, dobbiamo fare le cose con calma”.

E su de Ligt: “Stava male già nel primo tempo. Aveva un problema intestinale. Alla fine ha ceduto e l’ho dovuto sostituire”.