Allegri: “La Fiorentina è in forma, sta facendo una grande stagione. Alla Juventus è normale essere sotto pressione”

Alla vigilia della gara contro la Fiorentina, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa.

“Il risultato dell’andata cambia poco, perché la Fiorentina è una squadra in forma che sta facendo una grande stagione e crea molto. Italiano sta facendo un’ottima stagione e si è visto in tante occasioni. Dobbiamo viverla come una partita secca, in cui abbiamo solo il vantaggio di avere due risultati su tre. Formazione? Al momento non ho ancora deciso niente, stiamo tutti bene. Domani più che mai saranno importanti i cambi. Bonucci giocherà titolare come Perin“.

Allegri fa poi un bilancio della stagione della Juventus: “La Coppa Italia se la vinci non conta niente, se la perdi hai fallito. In campionato bisogna pensare ad arrivare fra le prime quattro, a inizio gennaio nessuno si sarebbe aspettato la Juventus in questa posizione a cinque giornate dalla fine. Non abbiamo vinto delle partite giocate bene, sicuramente ci è mancato quel qualcosa in più per far sì che quelle gare le vincessimo. Bisogna fare questo passo in avanti, l’anno prossimo sarà sicuramente migliore. Adesso le partite pesano, non c’è possibilità di recuperare, hanno una valenza differente rispetto alla prima fase del campionato. Bisogna abituarsi a convivere con il fatto di essere sotto pressione, alla Juventus è normale”.