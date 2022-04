Allegri: “La Fiorentina è la nostra prima avversaria per il quarto posto. Palleggia bene ma abbiamo messo insieme una bella fase difensiva”

Il commento a Mediaset anche da parte del tecnico della Juventus, Max Allegri:

“Arriva in finale a Roma era l’obiettivo, non era semplice perché venivamo da 3-4 giorni pesanti, di critiche dopo il pareggio col Bologna. La Fiorentina è una squadra che palleggia, che se scatenata in velocità crea problemi, noi siamo stati bravi a organizzare una buona fase difensiva, abbiamo sbagliato occasioni in campo aperto. La cosa bella è che i ragazzi hanno vinto da squadra, ora bisogna mettere da parte la Coppa Italia e recuperare energie.

Fiorentina prima avversaria per il quarto posto? Io credo che sì, dal calendario, sia la prima avversaria per il quarto posto”.