Allegri: “La Fiorentina ha tre punti in più di noi e un allenatore bravo; Vlahovic è forte, ma abbiamo ottimi difensori. Domani ci saranno due assenti”

Alla vigilia della partita contro la Fiorentina, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha presentato così la partita: “I giocatori sono tutti a disposizione, tranne Kean e De Sciglio. La Viola ha ha tre punti in più di noi, gioca bene in ampiezza e ha giocatori tecnici. Ha un allenatore bravo che fatto bene l’anno scorso allo Spezia e sta facendo bene anche ora. Serve una partita giusta sotto il piano tecnico e difensivo, cercheremo di fare meglio delle ultime due partite. Vlahovic? È bravo, lo dimostrano i numeri. Però noi abbiamo ottimi difensori, quindi sono tranquillo”.

Continua così Allegri: “Non è che dopo lo Zenit siamo diventati fenomeni, dobbiamo migliorare. Innanzitutto, non prendere gol anche se ne abbiamo fatti quattro. Dobbiamo togliere quella sensazione di non essere sicuri nel fare la fase difensiva. Dobbiamo stare zitti, pedalare e lavorare. Questi giorni passati insieme sono quelli che ci sono mancati quest’estate, si lavora, si chiacchiera. Anche non facendo allenamenti pesanti. Son quei momenti che quest’estate non abbiamo avuto, diciamo che sono serviti per questo. Ora però è importante chiudere bene altrimenti questi giorni non sono serviti a niente”.