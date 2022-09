“Allegri la smetta di fare il comico e faccia qualcosa in più. Perché non ha schierato Vlahovic contro la Fiorentina?”

A Sky Sport Fabio Capello ha commentato il pareggio della Juventus al Franchi contro la Fiorentina. L’ex tecnico non ha risparmiato aspre critiche a Massimiliano Allegri, allenatore dei bianconeri. Queste le sue parole: “Allegri la deve smettere di fare il battutista. Non può giocare in questa maniera, deve fare qualcosa in più. Deve rimettersi a lavorare per tirare fuori quel qualcosa in più dalla squadra per tornare a vincere. La Juventus va a momenti, non si capisce cosa vuol fare. La squadra bianconera è comunque a due punti dal primo posto. Pensa se giocasse bene”.

E sulla scelta di non schierare Vlahovic al Franchi: “Se la partita importante non è la prossima con il PSG ma quella contro il Benfica, perché non ha schierato il serbo?”