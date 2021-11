Allegri: “Non abbiamo mai rischiato contro una bella Fiorentina. Gran duello tra Vlahovic e De Ligt”

In conferenza stampa le parole di Allegri, allenatore della Juventus: “Oggi abbiamo giocato contro la Fiorentina che gioca davvero bene a calcio. La Juventus ha avuto nel primo tempo delle situazioni dove ha sbagliato l’ultimo passaggio. Nel secondo tempo abbiamo tirato qualche volta in porta. Morata è stato fermato sul filo del fuorigioco. Abbiamo vinto tanti contrasti e duelli e ciò ha pesato molto sul risultato. Complessivamente buona prestazione, nel secondo tempo non abbiamo mai rischiato contro un’ottima e bella Fiorentina. Vlahovic? Bellissimo confronto con De Ligt, duello bello fisico. Il calcio è anche questo. Lui e Rugani hanno reso la partita molto difficile a Dusan”.