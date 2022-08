Allegri pensa già alla Fiorentina: “L’obiettivo è avere Bonucci e Di Maria per la gara del Franchi”

Non se la sta certo passando bene la Juventus in fatto di infortuni. I bianconeri, avversari della Fiorentina sabato 3 settembre, hanno tra gli assenti di lusso Chiesa e Pogba ma anche Di Maria e Bonucci.

Proprio sugli ultimi due si è espresso Massimiliano Allegri: “Bonucci non sarà convocato perché non sta ancora bene, la gamba se la sente un po’ strana e le cose a mezza via non si possono fare. Di Maria ha lavorato parzialmente con la squadra, l’obiettivo è averlo a disposizione per Firenze. Szczesny invece ci sarà già domani, diciamo che spero di avere Di Maria e Bonucci per la gara con la Fiorentina“.