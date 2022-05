Allegri può tornare a parlare americano: un titolare è tornato ad allenarsi coi compagni in vista della Fiorentina

Con l’approssimarsi della sfida tra Fiorentina e Juventus, l’allenatore dei bianconeri Massimiliano Allegri potrebbe tornare a fare affidamento su un nazionale americano. Si tratta di Weston McKennie, il texano infortunatosi diverse settimane fa che oggi ha svolto l’intera sessione di allenamento con la squadra. A riportarlo è lo stesso club torinese:

“Si avvicina l’ultima sfida della stagione per i bianconeri e questa mattina, infatti, la Juve è scesa in campo per proseguire la preparazione in vista di questo appuntamento.

La sessione di lavoro odierna ha previsto una prima parte dedicata ai torelli, prima di proseguire con esercitazioni focalizzate sul possesso palla per poi chiudere con una partitella finale.

Weston McKennie ha svolto l’intero allenamento con il gruppo”.