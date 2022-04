Allegri recupera un difensore in vista del match contro la Fiorentina

La Juventus è tornata in campo nel lunedì di Pasquetta in vista della partita di Coppa Italia contro la Fiorentina in programma mercoledì. Tra i presenti all’allenamento con il gruppo anche Matthijs de Ligt, che era stato costretto al cambio durante la partita contro il Bologna sabato sera.

Il calciatore olandese aveva accusato problemi intestinali già nella prima parte di gara, per poi dover dare forfait dopo 60 minuti di gioco. Il difensore è dunque pienamente recuperato da Allegri in vista del match contro la Fiorentina.