Allegri: “Vlahovic? Quando non segna si sente un pochino in difetto. Piano piano troverà serenità per giocare a ritmo giusto…”

Al termine della sconfitta contro il Genoa, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, ha parlato così dell’ex attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic: “Non ho niente da rimproverargli, Dusan ha fatto bene a livello tecnico l’ho tolto per farlo un pochino rifiatare ma sono molto contento della sua prestazione. Ha meno partite degli altri in Serie A e attraverso questo deve cercare un equilibrio. All’inizio andava tutto bene, ora quando non segna si sente un pochino in difetto, ma non è così io ci parlo spesso e lui è tranquillo. Giocasse sempre così sarebbe un bene per la squadra. Lui non si rende conto che la prestazione è buona, ma piano pino troverà serenità per giocare a ritmo giusto a livello mentale, sono step che deve fare”.