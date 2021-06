Allegri vuole Milenkovic: La Juventus proverà ad inserire Rugani nella trattativa?

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Nikola Milenkovic è uno dei nomi fatti da Allegri per alzare la qualità e abbassare l’età della rosa: soprattutto in caso di partenza di Demiral – il turco ha chiesto la cessione perché vorrebbe giocare di più – partirà l’assalto bianconero a Milenkovic. Verosimilmente per una cifra attorno ai 20 milioni di euro, magari inserendo Rugani come pedina di scambio.