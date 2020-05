Allenamenti, il piano studiato da Iachini

L’obiettivo di Iachini sarà limare i dettagli per i primissimi allenamenti. Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, Il piano studiato dal mister prevede soprattutto allenamenti sulla potenza aerobica. E sulla forza. Con una specifica: niente palestra che, per regolamento, deve restare chiusa. L’idea è alternare ad un giorno di potenziamento aerobico uno di rafforzamento muscolare, adattando al prato esercizi che, solitamente, si svolgono con gli attrezzi. Esclusi, per il momento, lavori di fondo. Il rischio, immaginando che il campionato riparta, sarebbe quello di imballare i muscoli. Semmai, quel tipo di lavoro, si farà in caso di stop. Nei primi giorni poi, si escluderanno anche (per evitare guai muscolari) lavori sulla velocità che, eventualmente, verranno introdotti se arrivasse l’ok per tornare a giocare.