Allenamento a parte per Zurkowski che lascia il Centro Sportivo insieme al proprio agente – FOTO

Pomeriggio di allenamenti per la Fiorentina dopo il pari contro il Monza. I ragazzi di Vincenzo Italiano si sono ritrovati quest’oggi al centro sportivo ‘Davide Astori’ per una seduta defaticante, in vista anche della gara di sabato pomeriggio contro il Sassuolo. Rimasto a parte Szymon Zurkowski, che continua il proprio lavoro lontano dai compagni di squadra dopo la non convocazione nella sfida di ieri.

Il giocatore polacco, al termine del pranzo insieme al resto della squadra, ha svolto una seduta personalizzata per poi lasciare il cs in taxi. Insieme a lui, il suo procuratore, Jaroslaw Kolakowski, salito sul mezzo col quale i due hanno lasciato i ‘Campini’.

Di seguito gli scatti raccolti da FiorentinaNews.com: