Allenamento: Chiesa lascia il Franchi e si trasferisce al centro sportivo VIDEO FN

La squadra viola é da qualche minuto sul terreno di gioco del Franchi per affrontare la sessione quotidiana di allenamento davanti ai propri tifosi. In circa 1500 hanno sfidato il clima e io forte vento per vedere da vicino la squadra dopo la grande vittoria di Napoli. Unico neo della serata Federico Chiesa. Il gioiello viola dopo aver svolto la prima parte della sua, anche se in modo differenziato, al Franchi con il resto della squadra, dopo aver salutato i tanti tifosi sie é trasferito al centro sportivo. Secondo quanto comunicato dalla Fiorentina l’attaccante viola non é alle prese con alcun tipo di acciacco, ma starebbe seguendo una personale “tabella” per recuperare definitivamente dall’infortunio alla caviglia.