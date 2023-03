Allenamento congiunto anche per Gonzalez con l’Argentina. E intanto l’attaccante della Fiorentina ritrova il gol in Nazionale

Mentre la Fiorentina sta disputando un allenamento congiunto con il Seravezza, anche un calciatore viola ha giocato un test amichevole con la propria Nazionale. Nico Gonzalez e l’Argentina, prima di tornare in campo in un’amichevole contro la rappresentativa di Curacao (che sarà martedì), hanno svolto un allenamento congiunto con il River Plate.

Il test è terminato 4-1 per l’Albiceleste e l’attaccante della Fiorentina è riuscito a trovare la via del gol. A segno anche il numero 21 della Roma Dybala e Angel Correa per ben due volte. Nella partitella hanno giocato tutti coloro che non erano riusciti a trovare spazio nella precedente amichevole, contro Panama.

Di seguito, il tweet dell’AFA (federazione argentina):