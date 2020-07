Allenatore, il cerchio si stringe: I due candidati caldi e la pista che entusiasma solo alcuni media

Tra candidati accasati, altri che piacciono ma che restano ancora irraggiungibili, per la Fiorentina si stringe il cerchio relativamente al nuovo allenatore. Vi sono due nomi molto caldi in questo momento: Eusebio Di Francesco e Marco Giampaolo (li abbiamo messi volutamente in quest’ordine).

L’opzione Daniele De Rossi invece, più che la Fiorentina, sta entusiasmando una certa parte di media che lo sta cercando di spingere verso una panchina importante.

In questo contesto però ancora nessuno ha detto a Giuseppe Iachini che non sarà più il tecnico viola la prossima stagione. Almeno non direttamente. Iachini continua ad avere un ottimo e costante rapporto con il presidente Rocco Commisso, con il quale si sente in maniera praticamente quotidiana.