Allenatore: La Fiorentina lavora fino a tarda sera per chiudere la questione. Entro 96 ore la soluzione al rebus: Il nome preferito in casa viola

Terminata a tempo di record l’avventura alla Fiorentina di Gennaro Gattuso, la priorità per il club viola è quella di trovare un nuovo allenatore.

E per arrivare a chiudere questa questione si lavora fino a tarda sera, con la dirigenza a stretto contatto con il numero uno gigliato, Rocco Commisso. Nel momento in cui scriviamo è in corso una due diligence che deve portare ad individuare l’obiettivo numero uno del club viola.

La Fiorentina si è data 72-96 ore per arrivare alla firma con il nuovo tecnico. In questo senso possiamo dire che il preferito in questo momento sembra essere Vincenzo Italiano, allenatore che ha rinnovato recentemente il proprio contratto con lo Spezia.