All’estero fa scalpore la notizia dei cori razzisti contro Commisso, ne parlano anche The Guardian ed ESPN

All’estero ha fatto scalpore la notizia dei cori razzisti dei tifosi dell’Atalanta contro il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. A parlarne sono stati anche il The Guardian e ESPN, note testate estere che si sono interessate all’argomento. Il primo, nella sua edizione online, scrive:

“In campo l’Atalanta sta superando ogni aspettativa. Fuori di esso, c’è del lavoro da fare. Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha chiesto un’azione dopo che il proprietario del suo club, Rocco Commisso, è stato sottoposto a discriminazione territoriale da parte dei tifosi di casa prima del calcio d’inizio. Nati rispettivamente in Sicilia e nel sud Italia, entrambi gli uomini sono cresciuti negli Stati Uniti. Barone ha sollevato la questione con la Lega, il Comitato Olimpico Italiano e il governo. Il tema della discriminazione territoriale non è né nuovo per il calcio italiano né esclusivo di Bergamo, ma vorrebbe che questo momento diventasse un punto di partenza per il cambiamento”

Anche una parte del podcast firmato ESPN Gab & Juls è stato dedicato alla vicenda.