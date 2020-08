All’Inter non basta Lukaku: il Siviglia vince la sesta Europa League

Il Siviglia vince la sesta Europa League della sua storia contro l’Inter: a Colonia il risultato finale è 3-2 per gli iberici. Partono bene i nerazzurri che al 5′ del primo tempo passano in vantaggio: Lukaku spacca il campo con una ripartenza e conquista un calcio di rigore, che non sbaglia. Nel giro di 20 minuti il Siviglia ribalta la partita: Il merito è tutto di De Jong che con una doppietta, due reti tra il 12′ e il 33′, ribalta subito la partita e mette in salita la gara degli uomini di Antonio Conte. Prima dell’intervallo arriva il pareggio di testa di Godin, all’ennesima rete in una finale europea. Nella ripresa gli iberici prendono il pallino del gioco e trovano il gol decisivo al 74′: una rovesciata di Diego Carlos trova una decisione decisiva di Lukaku che mette fuori gioco Handanovic.

