Allo scontro diretto con il Verona, la Fiorentina ci arriva con un ritmo da Champions al Franchi

Solo l’Inter ha un ritmo più alto di quello che sta tenendo la Fiorentina in casa in campionato, Nelle ultime nuove al Franchi in Serie A la squadra viola ha collezionato sette vittorie, un pareggio e una sconfitta. Oggi contro l’Hellas Verona è uno scontro diretto e l’attenzione deve essere al massimo. Soprattutto perché la squadra di Tudor è quella che segna più reti dai recuperi offensivi.

Fiorentina avvisata. Il Franchi deve essere l’alleato in più della formazione gigliata per ritrovare la vittoria dopo le sconfitte amare contro Sassuolo e Juventus. A scriverlo è il Corriere Fiorentino.