All’ultima chance Iachini si è deciso a cambiare modulo. Ecco come sta Pezzella

A poco più di 24 ore dal calcio d’inizio di Fiorentina-Parma, arrivano novità importanti sulla formazione della Viola. Secondo quanto riportato da Radio Bruno Toscana, Beppe Iachini sembra intenzionato a cambiare modulo e a lasciare il 3-5-2 per imboccare la strada del 3-4-3, già utilizzato a partita in corso.

In attacco Callejon e Ribery giocheranno in appoggio a uno tra Vlahovic e Kouame, con il primo in vantaggio sull’ex Genoa. Per quanto riguarda la difesa, invece, si sono ridotte le possibilità di vedere in campo Pezzella, anche se il capitano della Fiorentina dovrebbe essere comunque convocato.