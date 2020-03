Almeno cinquanta in quarantena: il numero di contagiati in viola potrebbe salire

Dopo Vlahovic, Pezzella, Cutrone e il fisioterapista Dainelli potrebbe esserci un quadro dei contagiati in evoluzione nel gruppo viola. A sottolinearlo è La Nazione, che precisa come in quarantena obbligatoria siano stati mandati i componenti della trasferta della Fiorentina a Udine, quindi una cinquantina di persone. Ma la lista può essere più lunga e sicuramente trasversale all’interno del club viola. Quest’ultima possibilità resta in base ai contatti che ci sono stati negli ultimi giorni con i giocatori. La legge sulla privacy impone il rispetto della discrezione e gli unici nomi finora emersi sono quelli pubblicati dalla società sul proprio sito ufficiale. Quel che è certo è che in quarantena sono finiti anche i familiari dei dipendenti. Difficile quindi che il campionato possa ricominciare nel weekend del 3 aprile, dato che tutta la squadra è in quarantena fino al 26 marzo. Probabile quindi la ripresa delle partite solo dopo il mese di aprile. Decisivo in questo senso sarà il rinvio dell’Europeo che libererà così tutto il mese di giugno.