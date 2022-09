Almeno il terzo attaccante della Fiorentina (in prestito) riesce a trovare il gol: Kokorin subito a segno a Cipro – VIDEO

Cabral e Jovic non riescono proprio a trovare la rete, nemmeno in Conference League. Con la Fiorentina di Italiano che continua a deludere, c’è un attaccante però che ha trovato la sua prima gioia. Peccato che quel giocatore sia in prestito e giochi quindi per un’altra squadra.

Sì, stiamo parlando di Aleksandr Kokorin, l’attaccante russo mandato a giocare a Cipro, dopo la pessima parentesi fiorentina. Subentrato al 46′ contro il Karmiotissa, l’ex Zenit ha trovato la rete al 95′ con un bel diagonale mancino. La sua squadra, l’Aris Limassol, non è però riuscita a pareggiare i conti, andando a perdere 2-1 in casa.

Ecco il primo di Kokorin con la sua nuova maglia: