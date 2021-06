“Almeno un esterno deve essere preso prima di Moena. Pezzella? In difesa ci vuole altro, non so se Quarta è pronto per comandare il reparto”

Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno Toscana dei temi caldi di casa Fiorentina: “Il mercato è la cosa che mi preoccupa di più. Il progetto tecnico nel calcio viene sempre prima di tutto, poi le grandi squadre lo abbinano ad altro. Anche l’anno scorso erano usciti grandi nomi, e poi… Tuttavia quest’anno c’è la garanzia di Gattuso. Mi auguro che per i primi acquisti non ci voglia troppo tempo, almeno uno degli esterni deve essere preso prima del ritiro di Moena“.

E poi ha aggiunto: “Milenkovic? E’ un anno che vuole andarsene e penso che alla fine lo farà. Certo, sarebbe un grande regalo se la Fiorentina annunciasse il suo rinnovo con un contratto lungo. Pezzella? In questi due anni è drammaticamente peggiorato, ha fatto veramente troppi errori. Penso che si debba scegliere un difensore diverso e credo che Gattuso in questo senso voglia un profilo alla Gonzalo, capace di impostare dal basso. Se può esserlo Quarta non lo so, non mi sembra pronto per comandare la difesa. Personalmente mi piacerebbe Ferrari del Sassuolo ma non credo rientri nei piani viola”.