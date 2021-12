Alonso interviene e salva la vita a un tifoso colpito da infarto

L’ex difensore della Fiorentina, Marcos Alonso, protagonista in Watford-Chelsea. Stavolta però non lo portiamo alla ribalta per un gesto tecnico fatto durante l’incontro ma perché si è accorto che uno spettatore presente sugli spalti era rimasto vittima di un malore. Il suo intervento è stato determinante per soccorrere immediatamente quest’uomo (ha chiamato il personale medico presente allo stadio) colpito da infarto che è stato stabilizzato e portato poi in ospedale.

Il match è rimasto sospeso per 25 minuti prima di riprendere il suo regolare svolgimento.