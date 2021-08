Alonso via dal Chelsea? Intanto l’ex Fiorentina vince la Supercoppa Europea contro il Villareal… e va anche in gol nella lotteria dei rigori

A Belfast si è giocata la Supercoppa Europea tra Chelsea e Villareal. Nel primo tempo gli inglesi sono passati in vantaggio con Ziyech e poi hanno avuto occasioni per raddoppiare anche con Marcos Alonso. L’ex Fiorentina ha giocato tutta la partita rendendosi più volte pericoloso.

Nella ripresa però, dopo due legni colpiti, il Villareal ha trovato il meritato pareggio con Gerard Moreno. Il punteggio è rimasto invariato al novantesimo e anche ai supplementari, così che la Supercoppa si è decisa ai rigori.

Qui dopo un errore per parte (tra i giocatori in gol anche Alonso, freddissimo) si va ad oltranza e alla fine è il Chelsea ad avere la meglio. Decisivo il portiere Kepa, inserito appositamente per i rigori e che para l’ultimo tiro di Raul Albiol.