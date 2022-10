Alta tensione a fine gara tra Barone e Marotta: servono interventi esterni per separare i due ed evitare la rissa

Che la tensione ci fosse e fosse alta l’aveva fatto trapelare la stessa Fiorentina. Magari non tanto al di fuori come il club voleva far intendere, con presunti nemici accerchianti ma molto più a livello interno visto quanto accaduto tra Joe Barone e Beppe Marotta a fine gara: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione infatti, i due dg si sono fronteggiati pericolosamente e solo l’intervento dei presenti ha evitato che l’alterco degenerasse in vera e propria rissa.