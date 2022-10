Alta tensione Fiorentina-Inter. Le scuse richieste da Commisso ai nerazzurri non arriveranno: Semmai è lui che dovrebbe farle a noi

Il finale di Fiorentina-Inter è stato davvero ad alta tensione. Una tensione che si è avvertita anche tra dirigenze.

Nella notte tra sabato e domenica, il club viola ha dato la sua versione con il comunicato stampa nel quale venivano smentite “tutte le voci che attribuiscono al presidente Commisso o ad altri dirigenti viola comportamenti violenti avvenuti al termine della gara. Commisso è semplicemente sceso all’interno degli spogliatoi della Fiorentina per complimentarsi con il mister e i ragazzi per l’ottima prestazione”.

Non solo, Commisso “si aspetta le scuse ufficiali da parte dell’Inter, del suo presidente e di chi ha messo in giro queste notizie false”.

Su La Gazzetta dello Sport si legge stamani che quelle scuse non arriveranno perché l’Inter è concentrata solo sul match di mercoledì in Champions, perché semmai ritengono che le scuse dovrebbe averle Zhang per gli insulti presi in tribuna e perché in passato il numero uno viola ha più volte attaccato l’Inter senza mai tornare sui propri passi.