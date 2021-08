Altobelli: “Vlahovic o Zapata per sostituire Lukaku? No, il belga è insostituibile”

Alessandro Altobelli, ex attaccante dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato anche di Dusan Vlahovic, uno dei nomi che circolano sul possibile sostituto di Romelu Lukaku, ormai sempre più vicino a traferirsi a Londra sponda Chelsea:

“Vendere il belga è un affare che conviene a tanti, ma alla fine pagano sempre i tifosi. Tutto ha un prezzo, solo i fan non metto mai in vendita la passione. L’unica certezza rimane Marotta, spero che non faccia la fine di Conte. Vlahovic o Zapata per sostituire Lukaku? No, lui è insostituibile”.