Altra prova di personalità per Bianco: la Fiorentina può contare su di lui in attesa di riabbracciare Amrabat

Dopo il pareggio per 1-1 di ieri contro il Monaco, oltre alla certezza relativa al 4-2-3-1, per il tecnico Vincenzo Italiano e la Fiorentina è emersa la possibilità di poter ripartire da Alessandro Bianco. La Nazione sottolinea come anche ieri il giovane classe 2002 si sia mosso con la personalità giusta e con i tempi adatti a coprire e far ripartire la manovra. In certi momenti è riuscito anche a mettere in ombra il lavoro del compagno di reparto Mandragora.

Sono molto buone quindi le sensazioni per il centrocampista viola e di sicuro in attesa di un Amrabat che dovrà smaltire la sbornia e la stanchezza mondiale, le sensazioni dicono che potrà giocarsi chance preziose.