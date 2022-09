Altro infortunio per l’Atalanta in Nazionale. Nella partita della Nazionale U21 contro il Giappone il difensore della Dea Giorgio Scalvini è uscito per infortunio dopo un lancio effettuato.

Da capire se si tratti di una botta precedentemente rimediata al ginocchio o di acciacco muscolare. Il difensore classe 2003 è uscito dal campo al 60esimo del match. Saranno da valutare le sue condizioni in vista del match alla ripresa contro la Fiorentina in programma il 2 ottobre.