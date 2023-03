Altra tegola per l’Inter in vista della Fiorentina. Si ferma un centrocampista in Nazionale

In vista della gara contro la Fiorentina, in programma questo sabato, l’Inter deve già fare i conti con molte situazioni dubbie. Eppure, Simone Inzaghi deve preoccuparsi anche per un centrocampista chiave della sua rosa. Si tratta di Hakan Calhanoglu, che ha rimediato un problema fisico in Nazionale.

Durante la partita Turchia-Croazia, infatti, il numero 20 dell’Inter è uscito qualche minuto prima della fine del primo tempo. Calhanoglu ha accusato subito l’infortunio con un’evidente smorfia di dolore e ha chiesto immediatamente il cambio, togliendosi la fascia. Cambio immediato per lui, in attesa di conoscere le sue condizioni in vista della sfida in campionato contro la Viola.