Altri tre positivi al Covid 19 nello spogliatoio della Sampdoria: ma il club mantiene riservatezza

Non si placa la diffusione del Coronavirus negli spogliatoi della Serie A, in particolare in quello della Sampdoria che dopo le positività di Gabbiadini, Thorsby, Ekdal, La Gumina e Colley, ha fatto registrare altri tre casi. Stavolta però il club blucerchiato non ha voluto diffondere l’identità dei tre calciatori, come espresso in questo comunicato: “L’U.C. Sampdoria comunica che, onde evitare fughe di notizie ed inutili allarmismi, ha scelto di non dare più informazioni sui propri tesserati che, in presenza di lievi sintomi, sono stati sottoposti agli accertamenti previsti in merito al Coronavirus-COVID-19”.