Altro che carriera finita! Behrami torna ancora in Italia e troverà quasi subito la Fiorentina

Sembrava volgere al termine la carriera di Valon Behrami, almeno per quanto riguarda la parentesi in Serie A, e invece lo svizzero è stato richiamato all’ordine dal Genoa che ha ufficializzato il suo arrivo proprio in queste ore. L’ex viola torna per altro al Genoa dopo 16 anni e troverà quasi subito la Fiorentina, affrontata tante volte da avversario, tranne ovviamente che nel periodo gigliato tra il 2011 e il 2012. Per lui appuntamento al “Franchi” tra una ventina di giorni, il 25 gennaio, per una sfida davvero ad alta tensione per le zone basse da cui ci auguriamo che la Fiorentina potrà essersi tirata un po’ fuori nel frattempo.