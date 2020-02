Altro che cessione: Con Vlahovic la Fiorentina va nel senso opposto!

Su Il Romanista di oggi è comparsa la notizia che la Roma avrebbe intenzione di prendere il centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic, la prossima estate. Al di là del racconto e di tutto ciò di cui si parla all’interno dell’articolo, ci interessa più che altro sottolineare un fatto: con il serbo i viola vanno esattamente nella direzione opposta. Come spiegato dal direttore generale Joe Barone, ma anche dal direttore sportivo, Daniele Pradè, nonostante vi sia un contratto in essere con scadenza ancora molto lontana nel tempo (giugno 2023), l’intenzione è quella di rimettersi intorno ad un tavolo e ridiscutere il tutto per prolungare ancora e blindare il giocatore. La Fiorentina crede molto in questo ragazzo e crede che possa diventare un giocatore importante, quindi, se qualcuno ha qualche velleità su di lui, è bene che la riponga.