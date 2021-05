Altro che Coppa Italia “all’inglese”, dalla prossima stagione ci saranno solo squadre di Serie A e B: ecco quando comincerà

Dalla prossima stagione, alla Coppa Italia potranno partecipare soltanto le squadre di Serie A e di Serie B, arrivando al numero complessivo di club partecipanti di 40. Escluse dunque le squadre di Serie C e Serie D. La decisione è stata presa oggi nel corso del Consiglio di Lega. Il torneo comincerà il prossimo 15 agosto, data in cui scenderanno in campo subito 12 squadre di A.