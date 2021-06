Altro che diplomazia, altro che contropartite: gli zero-contatti-zero con lo Spezia e in mezzo il legale di Italiano

Altro che trattativa, via diplomatica o via battuta alla ricerca di una contropartita per conguagliare allo Spezia la perdita del proprio allenatore. Secondo il Corriere Fiorentino, fin qui tra i due club non c’è stato alcun contatto per provare a rendere più semplice la strada in direzione di Vincenzo Italiano: è questo in particolar modo ad aver indispettito il club ligure. I presunti buoni rapporti tra Commisso e Platek non hanno scaturito alcuna chiamata per introdurre la questione e a trovare un punto d’incontro, con Saponara e/o Ranieri sul piatto magari. Tanto che finora a tenere insieme le parti ci ha pensato il legale rappresentante di Italiano, che nel frattempo ha compromesso la sua permanenza a La Spezia dopo averne scritto una pagina di storia importante.