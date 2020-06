Altro che Fiorentina, Esposito pensa al rinnovo con l’Inter e poi ha due pretendenti già pronte

Il talento di Sebastiano Esposito ha cominciato a manifestarsi in questa stagione, a livello di Serie A: in precedenza l’attaccante classe 2002 aveva dato spettacolo con l’Italia Under 17, portata fino all’argento europeo nel 2019. Nei giorni scorsi qualche testata aveva ipotizzato anche la disponibilità dell’Inter a monetizzare subito su di lui e una Fiorentina, sempre in cerca di giovani molto forti, pronta ad approfittarne. Secondo alfredopedulla.com però in realtà Esposito discuterà a breve il suo rinnovo di contratto con l’Inter, per poi orientarsi verso un prestito secco in Serie A: Parma e Verona lo vorrebbero in prestito secco per la prossima stagione.

