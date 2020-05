Altro che Fiorentina: Nainggolan starebbe pensando di tornare alla “base” per restarci!

Radja Nainggolan ha ancora due anni di contratto con l’Inter e cercherà di convincere Antonio Conte a confermarlo. Dopo che nella scorsa estate il tecnico era stato irremovibile sulla sua decisione di evitare tutte le possibile spine – in particolare, oltre al belga, Perisic e Icardi – la possibilità che Nainggolan rimanga non è poi così peregrina. Anche perché il contratto da 4,5 milioni di euro netti a stagione potrebbe far saltare tutti gli interessamenti degli altri club: praticamente impossibile rimanga al Cagliari. Così l’altra possibilità è che Nainggolan possa entrare in un eventuale contropartita per un giocatore di pari livello o superiore (trattativa per Chiesa con la Fiorentina?). Difficile però, dopo il Coronavirus, che qualche altra squadra possa pareggiarne lo stipendio, con tutte le big d’Italia che cercano di avere un tetto d’ingaggi intorno ai 2,5 milioni di euro a stagione.