Altro che Milik: la Fiorentina monitora un altro attaccante del Napoli

Fino all’ultima sessione di mercato, tutti hanno dato la Fiorentina in forte pressing sul Arkadius Milik, bomber del Napoli in scadenza di contratto e pronto a lasciare gli azzurri. La richiesta della società campana sembrava essere colmata dai viola, ma la volontà del giocatore ha ha fatto saltare l’affare: sembra che il polacco voglia attendere lo svincolo per valutare progetti con più “appeal” rispetto a quello offerto dalla Fiorentina di Rocco Commisso.

Nonostante a fine mercato, secondo quanto affermato direttamente dal ds viola Daniele Prade, il parco attaccanti della squadra viola fosse ritenuto adatto alla categoria e agli obiettivi prefissati, dopo 10 giornate la situazione è opposta: gli attaccanti viola non segnano e la classifica sta prendendo una brutta e preoccupante piega. Proprio per questo adesso i dirigenti viola sono alla ricerca di un centravanti vero, magari dotato di una grande dose di esperienza, da piazzare al centro dell’attacco di Cesare Prandelli. Secondo quanto riportato questo pomeriggio da SkySport la Fiorentina, dopo il due di picche del polacco, continua a guardare in casa azzurra. Stiamo parlando dell’ex Athletic Bilbao e Juventus Fernando Llorente. Su di lui però è forte l’interesse della Sampdoria. L’affare potrebbe accelerare se la Samp dovesse offrire un contratto dalla durata di un anno e mezzo. Sull’esperto attaccante oltre ai viola ci sarebbe anche il Benevento, che già nel corso della sessione estiva di calciomercato avevano espresso il loro interesse per Llorente.