Altro che Nottingham, Biraghi è pronto a sposare ancora la Fiorentina: il rinnovo è già sul tavolo

Si era parlato di Nottingham Forest per lui nei giorni scorsi ma Cristiano Biraghi non ha alcuna intenzione di lasciare la Fiorentina ed anzi, come già confermato da lui stesso, ha voglia di legarcisi anche per le battute conclusive della carriera. Tanto è vero che i discorsi per il rinnovo del contratto sono già avviati, come riportato da Alfredo Pedullà: la scadenza attuale è al 2024 ma dopo Milenkovic, la Fiorentina vuole portare a termine anche questo prolungamento, con adeguamento che lo porti a guadagnare una cifra vicina ai 2 milioni di euro.