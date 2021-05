Altro che Salernitana! Diego Della Valle può sorridere per i propri affari: “Crescita tripla in Cina, risultati bellissimi”

Nelle ore precedenti sono usciti alcuni rumors in riferimento ad una possibile acquisizione della Salernitana da parte famiglia Della Valle. Verità o meno, Diego Della Valle può sorridere per i suoi affari in oriente. L’ex patron della Fiorentina e Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Tod’s, ha così commentato: “I numeri del trimestre riflettono il diverso impatto della pandemia. Abbiamo registrato una crescita a tripla cifra in Cina, bellissimi i risultati del marchio Roger Vivier”