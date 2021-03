Altro che sosta, Genoa-Fiorentina si gioca già. Scamacca e Vlahovic a segno con le Nazionali

Sta per cominciare un weekend atipico per gli appassionati di calcio, perchè in questi giorni non scenderà in campo la Serie A. Pausa per le partite delle Nazionali verso la conquista della qualificazione al Mondiale del Qatar 2022. Ma non solo, impegnate anche le Nazionali Under 21, in quella che è la prima fase dell’Europeo dei giovani talenti del vecchio continente.

Dunque i tifosi della Fiorentina dovranno attendere ancora una settimana prima di rivedere la propria squadra in campo, nell’impegno delicatissimo che vedrà il nuovo tecnico viola Iachini far visita a Marassi ad un Genoa alla ricerca di punti salvezza. Dopo l’ultima vittoria al Tardini contro il Parma, Ballardini e i suoi hanno sorpassato in classifica Pezzella e compagni, ma solo due punti dividono le due compagini.

Sarà lotta dura tra due squadre alla ricerca di importanti punti salvezza. Sarà una sfida tra Ballardini e Iachini, due tecnici specializzati nel mettere cerotti alle squadre e condurli verso la permanenza in Serie A, ma sarà anche la sfida tra due giovani attaccanti del nostro campionato, Vlahovic contro Scamacca. Se il serbo è ormai titolare inamovibile della Fiorentina, non si può dire lo stesso del classe 99′ rossoblù. Spesso costretto a subentrare dalla panchina nell’ultimo periodo, appena una settimana fa però ha confezionato la doppietta vincente che ha consentito ai suoi di portare a casa i tre punti.

Nel frattempo entrambi, in questi giorni di impegni internazionali, non sono rimasti certo a guardare. Vlahovic è andato a segno con la sua Serbia nella partita vinta contro l’Irlanda; l’azzurrino invece ha gonfiato la rete nella gara dell’Italia Under 21 pareggiata contro la Repubblica Ceca. Sabato prossimo saranno uno di fronte all’altro, e se il serbo è certo di un posto da titolare, difficilmente Ballardini rinuncerà ai numeri del giovane attaccante italiano.