Altro che suggestione per la Fiorentina, Umtiti diventa la nuova ‘corvinata’ del Lecce

E’ un po’ tutta l’estate che l’entourage di Samuel Umtiti offre il centrale francese campione del Mondo 2018 a giro per l’Europa (anche alla Fiorentina qualche settimana fa) e alla fine sembra aver fatto breccia nel cuore di… Pantaleo Corvino. Secondo gianlucadimarzio.com infatti, l’ex ds viola è in contatto con il Barcellona per chiudere l’arrivo del difensore in prestito. Umtiti è quasi fuori attività da un paio di stagioni ed è uno degli esuberi più pesanti economicamente dei blaugrana.