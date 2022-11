Altro che uomo spogliatoio: Saponara ci mette ancora la firma. Il lampo che corona una settimana stupenda

Riccardo Saponara in estate ha rinnovato di un anno il contratto in viola continuando a far parte del gruppo di Italiano, fortemente richiesto dal tecnico viola. Perfettamente a proprio agio nel ruolo di jolly imprevedibile che il mister gli ha ritagliato, sta provando a calarsi ancora in modo importante nelle dinamiche viola.

Il calciatore nato a Forlì compirà 31 anni a fine dicembre, sta entrando nell’ultima porzione importante della propria carriera e facendo delle riflessioni sul futuro. Elemento di grande intelligenza calcistica, Saponara sa bene che deve proteggere il proprio fisico e di non poter spingere come negli anni passati. Splendido il gol realizzato col Rigas, meraviglioso il lampo col sinistro per smarcare Jovic solo soletto davanti a Sepe.

Sull’esterno a dare fantasia, come trequartista pronto a dare un contributo di tecnica e dribbling, Ricky sa come rendersi utile nella rosa della Fiorentina e tra alti e bassi non fa mai mancare il proprio contributo alla causa.