Altro clamoroso risultato in Qatar: il Giappone ribalta la Germania!

Si è da poco concluso il primo incontro del girone E fra Germania e Giappone, clamorosamente terminato sul punteggio di 2-1 per gli asiatici. Dopo essere passata in vantaggio con rigore trasformato da Gundogan (il Giappone aveva precedentemente segnato, ma in fuorigioco), la formazione di Flick pareva poter dilagare. Tant’è che si è anche vista annullare la rete di Havertz dal Var.

Nel secondo tempo, il copione sembra lo stesso, ma i samurai del Sol Levante prendono coraggio e iniziano ad insidiare la porta difesa da Neuer. Il ‘muro di Berlino’ crolla soltanto al minuto 75′ grazie ad una ribattuta vincente di Ritsu Doan che trafigge la fragile retroguardia tedesca. Pochi minuti dopo il patacrack: Takuma Asano aggancia uno splendido pallone in corsa e riesce ad infilare il pallone nello spigolo di porta non coperto dal portiere bavarese. In Qatar è festa grande per i tantissimi supporters giunti dall’Estremo Oriente.